Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 21.08.2023 05:14

Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti Denizli'de iki grup arasında çıkan kavgada, kavganın taraflarından birisi markete kaçtı.

Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de iki grup arasında çıkan kavgada, kavganın taraflarından birisi markete kaçtı. Pompalı tüfekle markete gelen karşı taraf genç kasiyer kız ve kavga ettiği kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın taraflarından H.S., kaçarak Kayhan Kapalı Yüzme Havuzu yanında bulunan bir markete sığındı. Pompalı tüfekle markete gelen kavganın diğer tarafları, kavga ettikleri H.S. ve arkasına saklandığı genç kasiyer Merve Acar'ı vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merve Acar hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralanan H.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Olaya ilişkin savcılık talimatıyla hızlı bir çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma çerçevesinde 5 şüpheli şahsı saklandıkları yerde kıskıvrak yakalarken suç aleti de ele geçirildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

(KK-MB-MA-Y)

Kaynak: İHA

Denizli, Kayhan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarcıların kavgası silahlar konuştu, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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