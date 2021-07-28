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Pazarcıların seyyar sıkıntısı - Son Dakika

Pazarcıların seyyar sıkıntısı

28.07.2021 09:43
Pazarcıların seyyar sıkıntısı, System.String[]

Kayseri Meyveciler-Sebzecileri ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, seyyar satıcılardan dolayı pazarlarda iş kalmadığını söyleyerek, "Pazarlarımızda iş olmamasının sebebi seyyar satıcılardır" dedi.

Kayseri Meyveciler-Sebzecileri ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, seyyar satıcılardan dolayı pazarlarda iş kalmadığını söyleyerek, "Pazarlarımızda iş olmamasının sebebi seyyar satıcılardır" dedi.

Kayseri'de seyyar satıcıların günden güne artmasıyla pazarcı esnafının işi düştü. Yol kenarlarında ve mahalle aralarında bulunan seyyar satıcıların, pazarcı esnafının ekmeğine bir nevi taş koyduğunu söyleyen Meyveciler-Sebzecileri ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık bin 500 tane esnafı olduğunu söyledi. Çalışanları ve aileleri bile birlikte bu sayının 10 binlere çıktığını ve 10 bin insanın mağdur olduğunu ifade eden Akbıyık; "Seyyar sorunumuz çok büyük bir sorun. Bunu yetkililerle görüştük. Randevularımızı da aldık. Bu konuyu yetkililerimizle konuşmak istiyoruz. Yani esnafımız gerçekten zor durumda. Seyyar satıcılarından dolayı pazarlarımızda iş kalmadı. Yol kenarları kamyonlu, tırlı seyyarlarla doluyor. Seyyar satıcılar vergi ödemiyorlar, oda kayıtları yok, hiçbir belgeleri yok. Ancak 2-3 kamyon yolun kenarına ürün koyup satıyor. Şu anda yol boyları dolu. Biz yetkililerimizden destek istiyoruz. Bu konuya el atmalarını istiyoruz. Tüm esnafımız mağdur. Biz Pazar yerlerini haftada 1 gün açıyoruz ama seyyarlar haftada 5-6 gün tezgah açıyor. Çok büyük bir sıkıntı. Bin 500'e yakın kayıtlı esnafımız var. Yanında çalışan ve ailesini de içerisinde kattığımızda 10 binlere çıkıyor. Çok büyük bir sayı bu insanların hepsi mağdur oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Yetkililerin bu konuya el atmalarını istiyoruz. Pazarlarımızda iş olmamasının sebebi seyyar satıcılardır. Biz meyve-sebze halinde denetim istiyoruz. Bu halde denetim olmadığından dolayı esnaf olduğuna dair kaydı olmayan ve vergi ödemeyen satıcılara kamyonlarla ürün veriyorlar. Bunu vermemeleri lazım. Çünkü oda kaydı yok, herhangi bir vergi ödemiyor. Yani herhangi bir esnaf sıfatı yok. Bu satıcılara neden böyle kamyonlarla mal veriyorlar. Biz bunun denetlenmesini istiyoruz" dedi. Tam kapanma döneminde sıkıntı çektiklerini ancak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından sonra işlerin normal seyrine geçtiğini dile getiren Osman Akbıyık sözlerine şu şekilde devam etti;

"Tam serbestliğin gelmesi bizim için iyi oldu. Çünkü biz hafta sonu tezgah açmayınca sıkıntı yaşıyorduk. Pazar yerleri zaten genel olarak, hafta sonları daha güzel çalışır. Biz 1 senedir gerçekten büyük sıkıntı yaşadık. Şimdi iyiyiz çok şükür. Ancak seyyar konularından pazarlarımız durgun. Bayramda tam zamanlı olarak açığız. Pazarlarımız kapalı olmayacak. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza kazasız belasız iyi bir bayram diliyorum. Alışverişlerinde pazarları tercih etsinler. Gerçekten pazarlar olmazsa sıkıntılar çok büyük olur. Yani fiyat konusunda büyük sıkıntı yaşarız. Vatandaşlarımız pazarlarına sahip çıksınlar. Pazarcı esnafımızı yalnız bırakmasınlar." - KAYSERİ

Pazarcıların seyyar sıkıntısı
Pazarcıların seyyar sıkıntısı

Kayseri, Esnaf, Pazar, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarcıların seyyar sıkıntısı - Son Dakika


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