PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ - Son Dakika
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PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

18.03.2022 12:42

AVCILAR'da bir anda bastıran yoğun kar tezgahlarını yeni açan esnaf, çadırlarının karın ağırlığına dayanamayarak çökmemesi için süpürge ve sopalarla sık sık mücadele etmek zorunda kaldı.

AVCILAR'da bir anda bastıran yoğun kar tezgahlarını yeni açan esnaf, çadırlarının karın ağırlığına dayanamayarak çökmemesi için süpürge ve sopalarla sık sık mücadele etmek zorunda kaldı.

Avcılar'da saat 09.30'da yoğun kar yağışı başladı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde her zamanki gibi tezgahlarını açmaya başlayan esnaf bir anda tezgahlarının üzerini kapatması için gerdikleri çadırların yağan kardan etkilendiğini görünce bunu temizlemeye çalıştı. Ellerine süpürge, meyve kasası, sopa gibi malzemeleri geçiren esnaf çadırların altından vurarak biriken karları düşürmek için çaba harcadı.

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ
PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ - Son Dakika


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