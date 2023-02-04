Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi

04.02.2023 17:13

- Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi Malatya'da semt pazarında 'indirimli ürün' nedeniyle pazarcılar arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgayı vatandaşlar ayırdı.

- Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi

MALATYA - Malatya'da semt pazarında 'indirimli ürün' nedeniyle pazarcılar arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında 'indirimli ürün' nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışma ise sürdü.

Kaynak: İHA
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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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