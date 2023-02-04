Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışma ise sürdü.

Olay 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında 'indirimli ürün' nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pazarcıların tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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