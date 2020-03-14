Pazarcıların yeni sloganı: "Korona virüse birebir" - Son Dakika
Son Dakika Genel Pazarcıların yeni sloganı: 'Korona virüse birebir' - Son Dakika

Pazarcıların yeni sloganı: "Korona virüse birebir"

6 saat önce

Pazarcıların yeni sloganı: "Korona virüse birebir" Pazarcı esnafı soğan, sarımsak, marul ve maydanoz gibi ürünlerini hastalıkların doğal ilacı diye satıyor Kahramanmaraş'ta semt pazarı esnafları ürün satışlarını arttırmak için 'korona virüse birebir' diye bağırmaya başladı.

Pazarcıların yeni sloganı: "Korona virüse birebir"

Pazarcı esnafı soğan, sarımsak, marul ve maydanoz gibi ürünlerini hastalıkların doğal ilacı diye satıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta semt pazarı esnafları ürün satışlarını arttırmak için 'korona virüse birebir' diye bağırmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle herkes kendince önlem almaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta semt pazarlarındaki esnaflar da, ürünlerini satmak için sloganlarını değiştirdi. Pazar esnafı soğan, sarımsak, maydanoz ve marul gibi ürünlerini satarken, 'Virüslere karşı antibiyotik, doğal ilaç, korona virüs önleyicisi' diye bağırarak ürünlerini satmaya çalışıyor.

Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesindeki sabit semt pazarında sebze satışı yapan Veli Başduran, "Burada sarımsak ve soğan satıyorum bu ürünler virüslere birebirdir. Bu ürünleri yiyen insanlar virüsten uzak kalır doğal antibiyotiktir. Yiyen insan şifasını buluyor. Doğal ilaç soğan ve sarımsak" diye konuştu.

Marul ve maydanoz gibi ürünlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Hamza Gök ise, "Ben ıspanak, tere, roka, marul gibi yeşillik ürünlerinden satıyorum. Bu ürünlerin tamamı korona virüse karşı önlem olarak yenilebilir. Bizde bu ürünleri satarken bu şekilde bağırıyoruz. Çünkü, ortalık bozuk ve alarmda şuanda bol bol yeşillik yememiz gerekiyor" diye konuştu.

Başka bir esnaf ise, "Ben de tirşik otunu satıyorum. Halk arasında ise Andırın doktoru olarak bilinir virüslere karşı birebir doğaldır" dedi.

Pazarcıların yeni sloganı: Korona virüse birebir

Kahramanmaraş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarcıların yeni sloganı: "Korona virüse birebir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]