Son Dakika Haberleri: Pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı

Pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı

59 dakika önce

ADANA'da, pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi yaralandı.

Pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı, System.String[]

ADANA'da, pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi yaralandı. Pazar, geçici olarak kapatıldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde kurulan pazarda, yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 pazarcının hafif şekilde yaralandığı kavga sırasında vatandaşlar korkuyla pazar yerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisler, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Zabıta ekipleri de pazar girişinde durarak, alışveriş için gelen vatandaşları geri gönderdi. Pazar, geçici olarak kapatılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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