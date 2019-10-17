Son Dakika Haberleri: Pazarcıların yer kavgası halkı mağdur etti
Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıların yer kavgası halkı mağdur etti

Pazarcıların yer kavgası halkı mağdur etti

1 saat önce

Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanıp pazarcıları ayırırken, zabıta ekipleri pazarı kapatıp kimseyi almadı.

Pazarcıların yer kavgası halkı mağdur etti, System.String[]

Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanıp pazarcıları ayırırken, zabıta ekipleri pazarı kapatıp kimseyi almadı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde pazar kuruldu. Bazı pazarcılar arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olay yerine polis geldi. Polis, biber gazı kullanarak kavgaya karışanları gözaltına aldı. Bu arada alışverişe gelen vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.


Olay yerine gelen zabıta görevlileri pazarın giriş ve çıkışlarında bekleyerek alışverişe gelen vatandaşları içeri almadı. Vatandaşlar kavga nedeniyle mahallesindeki pazara giremedi. Daha sonra olay yerine çevik kuvvet ekibi de geldi.


Kavgada 5 kişinin yaralandığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Polis kavgaya karışan çok sayıda pazarcıyı gözaltına aldı. - ADANA

kavga, Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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