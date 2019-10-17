Son Dakika Haberleri: Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti
Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti

Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti

2 saat önce

Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanarak pazarcıları ayırdı Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, zabıta ekipleri kavga çıkan pazarı kapattıADANA - Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden...

Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti

Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanarak pazarcıları ayırdı

Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, zabıta ekipleri kavga çıkan pazarı kapattı

ADANA - Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanıp pazarcıları ayırırken, zabıta ekipleri pazarı kapatıp kimseyi almadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde pazar kuruldu. Bazı pazarcılar arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olay yerine polis geldi. Polis, biber gazı kullanarak kavgaya karışanları gözaltına aldı. Bu arada alışverişe gelen vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen zabıta görevlileri pazarın giriş ve çıkışlarında bekleyerek alışverişe gelen vatandaşları içeri almadı. Vatandaşlar kavga nedeniyle mahallesindeki pazara giremedi. Daha sonra olay yerine çevik kuvvet ekibi de geldi.

Kavgada 5 kişinin yaralandığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışan çok sayıda pazarcıyı gözaltına aldı.

Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti

kavga, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti
Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı Eski karısını öldüren katil kocanın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarcıların yer kavgası vatandaşları mağdur etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]