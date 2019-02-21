Son Dakika Haberleri: Pazarcıya Cezası Pankartla Duyuruldu

Pazarcıya Cezası Pankartla Duyuruldu

1 saat önce

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi.

Pazarcıya Cezası Pankartla Duyuruldu, System.String[]
Tekirdağ'da bir pazarcıya, "vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi. Ceza, tezgaha asılan pankartla duyuruldu.

Zabıta ekipleri, Perşembe Pazarı'nda tüketici şikayeti üzerine "tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal sattığı" gerekçesiyle bir esnafa, 1 hafta tezgah açmama cezası verdi.

Cezalı pazarcının tezgahının bulunduğu alan demir bariyerlerle çevrilip "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." yazılı pankart asıldı.

Pazara gelen vatandaşlardan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yılmaz, bütün esnafların işini düzgün yapması gerektiğini ifade ederek, "Bundan güzel bir uygulama olamaz. Diğer esnaflara da örnek olur ve yanlış yapmazlar. Bu uygulamayı yapan yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz güzel düşünülmüş." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Zabıta, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı

Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarcıya Cezası Pankartla Duyuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]