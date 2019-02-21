Pazarcıya Cezası Pankartla Duyuruldu

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi.

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi. Ceza, tezgaha asılan pankartla duyuruldu.



Zabıta ekipleri, Perşembe Pazarı'nda tüketici şikayeti üzerine "tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal sattığı" gerekçesiyle bir esnafa, 1 hafta tezgah açmama cezası verdi.



Cezalı pazarcının tezgahının bulunduğu alan demir bariyerlerle çevrilip "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." yazılı pankart asıldı.



Pazara gelen vatandaşlardan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.



Yılmaz, bütün esnafların işini düzgün yapması gerektiğini ifade ederek, "Bundan güzel bir uygulama olamaz. Diğer esnaflara da örnek olur ve yanlış yapmazlar. Bu uygulamayı yapan yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz güzel düşünülmüş." dedi.

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