Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarında cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates soğan satan E.K.pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan Y.E.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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