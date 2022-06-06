Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

06.06.2022 17:15

Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandıSAMSUN Samsun'da pazarcıyı silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN Samsun'da pazarcıyı silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarında cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates soğan satan E.K.pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan Y.E.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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