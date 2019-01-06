Son Dakika Haberleri: Pazarda 10 Kuruşa Poşet Sattı

Pazarda 10 Kuruşa Poşet Sattı

1 saat önce

DÜZCE'de büyük marketlerde poşetlerin 25 kuruştan satılmasına tepki gösteren Murat Öztürk, pazarda 10 kuruşa poşet sattı.

Pazarda 10 Kuruşa Poşet Sattı, System.String[]
DÜZCE'de büyük marketlerde poşetlerin 25 kuruştan satılmasına tepki gösteren Murat Öztürk, pazarda 10 kuruşa poşet sattı.

Murat Öztürk, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan pazarda tanesi 10 kuruştan poşet sattı. Özel güvenlik görevlisi olan Murat Öztürk, "Gel vatandaş, renkli, cıvıl cıvıl poşetler bizde 10 kuruş" ve "Pazarda bedava markette 25 kuruş . Yırtılmaz, yıpranmaz. Markete gideceksen poşeti benden al" diye bağırarak poşetleri satmaya çalıştı.

Tepki amacıyla poşet sattığını belirten Murat Öztürk, "Tepki olsun diye yapıyorum. Bedavadan reklam yaptırıyorlar. Bir markete gittiğimizde en az 5-6 poşetle çıkıyoruz. Neden reklamlarını yapalım? 6 poşet 1 ekmek yapıyor. Bu zamanda insanlar ekmeği zor bulurken, poşete böyle saçma bir uygulama yaptılar. Eğer çevreyi korumaksa amaç, o zaman vatandaşın elindeki poşetleri 10 kuruşa geri alsınlar. Marketten 25 kuruş karşılığı aldığınız poşetler doğayı kirletmeyecek mi? Eğer doğayı koruyacaksan, geleceği koruyacaksan vatandaştan 10 kuruşa geri al. İnsanlar 10 kuruşun hesabını yaparken bunu yapmaları çok yanlış" dedi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 3 Liraya Bile Satabilecek MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:28:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarda 10 Kuruşa Poşet Sattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]