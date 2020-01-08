Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğlu ile pazarda sebze satarak geçimini sağlıyor.

Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğlu ile pazarda sebze satarak geçimini sağlıyor.


Kızıltepe Yeni Mahalle'de yaşayan 35 yaşındaki Gülbahar Kaya, 10 yıl önce Adana'dan Kızıltepe'ye yerleşti. Bir çocuk annesi olan Kaya, eşi de adli bir suçtan dolayı hapishanede olduğu için evin bütün yükünü sırtladı. Alzheimer olan kayınvalidesine de bakmakla yükümlü olan Kaya, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra pazarcılık yapmaya başladı. Kaya, 4 yaşındaki oğlu Berat'ı bırakacak kimsesi olmadığı için beraberinde pazara getiriyor. Berat oyuncak kamyonuyla oynarken annesi de tezgahındaki yeşillikleri satmaya çalışıyor.


Evin geçimini sağlamak için pazarda yeşil sebze sattığını söyleyen Kaya, "Pazarcılık erkek işidir, zordur. Kışın soğuğunda oğlum Berat ile beraber çıkıyorum, kaynanam alzheimer eve bırakamıyorum. Onunla beraber akşama kadar bazen pazara geliyorum bazen geziyorum. O şekilde evin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Evde benden başka çalışacak kimse olmadığı için ben sorumluluk aldım" dedi.


Pazarda tezgahtarlık yapan Sadettin Dağlı, Kaya'yı takdir ettiğini ifade ederek Kaya'ya destek çıkılmasını istediğini söyledi. - MARDİN

Gülbahar Kaya, Yeni Mahalle, Kızıltepe, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı
İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü

Son Dakika Haberleri
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:38 Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika Haber
17:37 Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika Haber
17:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya... - Son Dakika Haber
17:36 İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: "Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu'da asla güvende... - Son Dakika Haber
17:35 Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]