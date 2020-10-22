Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı - Son Dakika

Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı
22.10.2020 12:41
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı Halk Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde kurulan Bostanlı Halk Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
Özellikle kadınların yoğun olarak tercih ettiği Bostanlı Halk Pazarı'nda; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi birçok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Bu nedenle pazar kurulduğunda yoğun ilgi görüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.
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- İzmir
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