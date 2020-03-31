Pazarda alışveriş yapanların ateşi drone ile ölçüldü - Son Dakika

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazar yeri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların termal kameralı drone ile ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilere müdahale etmesi için sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.

Dünyada hızla yayılan, Türkiye'de de görülün koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu yerler ile pazar yerlerinde önlemlerini artırdı. Hijyen çalışmalarına önem verilirken, ilçede drone ile ateş ölçme uygulaması da başladı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu proje kapsamında ilçede pazartesi günler kurulan semt pazarı ile Belediye Meydanı'nda, drone ile vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Proje kapsamında Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt tarafından üzerinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten pazar yerinde ateş ölçümü yapıldı.

KAYMAKAM PROJEYE ÖNCÜLÜK ETTİ

Pazar yerinde drone ile yapılan ateş ölçümü denetimine; projeye öncülük eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP 'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal , Karacasu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir , Karacasu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hakan Soy, Karacasu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile sağlık personeli hazır bulundu. Denetleme sırasında drone ile Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da ateşi ölçüldü. Başkan İnal'ın ateşinin 35.5 olduğu belirlendi. Drone ile gün boyu yapılan ateş ölçümünde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Denetim sırasında ambulansla bir sağlık ekibi hazır bekletildi.

'DRONE İLE ATEŞ ÖLÇÜMÜNE DEVAM EDECEĞİZ'

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, koronavirüs salgınıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Karacasu ilçemizde de drone ile ilk kez pazar yerimizde vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı bundan böyle de proje kapsamımızda umuma açık yerlerde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde drone ile vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yaparak devam edeceğiz. Ateşi yüksek olan kişileri belirleyip, sağlık ekiplerimiz aracılığıyla kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ise "Karacasu Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili olarak bizde tüm ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her gün ilçemizde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

- Aydın