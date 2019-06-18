Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı
1 saat önce
ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K. (31), polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K. (31), polis tarafından yakalandı. Çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan
ilçesi Güney
Kuşak Bulvarı'ında meydana geldi. Ömer K., elindeki poşetle perdeleme yaparak sokakta alışveriş yapan Halit K.'nın gömlek cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Halit K., polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Ömer K.'nin cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Ömer K. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Adana
Servis şoförü, "Kediyi ezdin" diyen genç kadına kabusu yaşattı!
Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü
Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı