Son Dakika Haberleri: Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı
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Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı

1 saat önce

ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K. (31), polis tarafından yakalandı.

Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı, System.String[]
ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K. (31), polis tarafından yakalandı. Çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ında meydana geldi. Ömer K., elindeki poşetle perdeleme yaparak sokakta alışveriş yapan Halit K.'nın gömlek cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Halit K., polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Ömer K.'nin cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Ömer K. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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