DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Pazarda alışveriş yaparken emekli maaşını çaldırdı

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Çelik (71), bankadan çektiği 2 bin 500 TL emekli maaşını pazarda alışveriş yaparken çaldırdı. Eşiyle birlikte yaşayan Çelik, zor durumda kaldığını, hayırseverlerden yardım istediğini söyledi.Olay, 26 Eylül günü Yeşiltepe Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Mehmet Çelik, bankadan emekli maaşı olan 2 bin 500 TL'yi çektikten sonra ihtiyaçlarını karşılamak için evinin yakınındaki pazara gitti. Pazarda bir süre alışveriş yapan Çelik, elini cebine attığında parasının olmadığını fark etti. Parasının çalındığını anlayan Çelik, durumu polise bildirdi.'CEBİMDEN ALMIŞLAR'Alışveriş yaparken emekli maaşının çalındığını belirten Mehmet Çelik, "Alışveriş yapıyorken elimi cebime soktum, baktım para yok. O kalabalıkta cebimden paramı almışlar. Mağdur duruma düştüm" dedi.HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİ

Elektrik, su ve bakkal borcu olduğunu anlatan Mehmet Çelik, "Bir arkadaşım su faturamı yatırmış, elektrik duruyor. O da yaklaşık 600 TL civarında, mağdurum. Hayırseverlerden yardım istiyorum. Gerçekten zor durumdayım. Sesimi duyarlarsa iyi olur" diye konuştu.