Son Dakika Haberleri: Pazarda Alışveriş Yaparken Kaza Kurşunuyla Yaralandı

Pazarda Alışveriş Yaparken Kaza Kurşunuyla Yaralandı

3 saat önce

Pazarda alışveriş yaparken kaza kurşunuyla yaralandıÇORUM - Çorum'da pazarda alışveriş yapan bir kadın nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla elinden yaralandı.

Pazarda alışveriş yaparken kaza kurşunuyla yaralandı

ÇORUM - Çorum'da pazarda alışveriş yapan bir kadın nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla elinden yaralandı.
Olay, Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kavga esnasında yanında bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi o esnada pazarda alışveriş yaptığı öğrenilen H.E.isimli kadının eline isabet etti. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra talihsiz kadın Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
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