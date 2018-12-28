Son Dakika Haberleri: Pazarda Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Pazarda Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Çanakkale'de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Pazarda Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Çanakkale'de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de 18 Aralık Salı günü halk pazarında 2 kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Aralık, Çanakkale, 3. Sayfa
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