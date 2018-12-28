Pazarda Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
24 dakika önce
Çanakkale'de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Çanakkale
'de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Çanakkale'de 18 Aralık
Salı günü halk pazarında 2 kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı
, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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