Pazarda Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Yaşamını Yitirdi
2 saat önce
Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın yaşamını yitirdiÇANAKKALE - Çanakkale'de halk pazarında iki kişi arasında çıkan kavgada seken kurşunun başına isabet eden kadın 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın yaşamını yitirdi
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de halk pazarında iki kişi arasında çıkan kavgada seken kurşunun başına isabet eden kadın 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Çanakkale'de 18 Aralık
Salı günü halk pazarında iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı
, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:11 Kaynak: İHA
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