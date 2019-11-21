Son Dakika Haberleri: Pazarda anne cüzdan çaldı, kızı sakladı
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Pazarda anne cüzdan çaldı, kızı sakladı

6 saat önce

ANTALYA'da semt pazarına alışveriş için gelen kadının cüzdanını çalan Nazmiye A., saklaması için yanındaki kızı B.A.'ya (12) verdi.

Pazarda anne cüzdan çaldı, kızı sakladı, System.String[]

ANTALYA'da semt pazarına alışveriş için gelen kadının cüzdanını çalan Nazmiye A., saklaması için yanındaki kızı B.A.'ya (12) verdi. Anne ile kızı, kendilerini takip eden güven timleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Sosyete pazarı' olarak bilinen Çarşamba pazarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Nazmiye A.'nın iki çocuğu ile pazar yerine girdiğini fark edince takibe aldı. Güven timlerinin kendisini izlediğini fark etmeyen Nazmiye A., alışveriş yapan E.Ö.'nün bebek arabasının fermuarını açarak, içindeki cüzdanını çalıp, kızı B.A.'ya verdi. Hırsızlık olayını fark eden timler, Nazmiye A. ve kızı B.A.'yı yakaladı. İçinde 203 lira bulunan cüzdan, sahibine teslim edilirken, Nazmiye A. ile kızı B.A. polis merkezine götürüldü.Nazmiye A.'nın, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 7 kaydı olduğu belirlendi.


Cumhuriyet Mahallesi, Güven Timleri, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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