Pazarda bulunan para dolu cüzdan, İranlı sahibine ulaştırıldı

MANİSA'da zabıta ekiplerinin 'Sosyete Pazarı'nda bulduğu, içinde İran riyali dahil 10 bin lira olan cüzdan, Tanya Jemeli'ye (32) ait olduğu belirlenip, teslim edildi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kurulan 'Sosyete Pazarı'nda asayiş ve düzenin sağlanması için devriye gezerken, yerde içinde İran riyalleri dahil 10 bin lira olan cüzdanı buldu. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cüzdanın İran uyruklu Tanya Jemeli'ye ait olduğunu belirledi. Kendisine ulaşılmasının ardından pazar yerine gelen Jemeli'ye, para dolu cüzdanı tutanak karşılığında teslim edildi. Jemeli, mutlu olduğunu belirterek, cüzdanını bulan zabıta ekiplerine teşekkür etti.