Son Dakika Haberleri: Pazarda cep telefonu hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Pazarda cep telefonu hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Adana'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen ve güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Pazarda cep telefonu hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Adana'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen ve güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Halit K. (66), alışveriş yapmak için merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki semt pazarında gitti.
Bir süre sonra Halit K, gömleğinin cebindeki cep telefonunun çalındığını fark etti.
Halit K'nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 30 yaşlarındaki bir erkeğin elindeki poşeti çevredekilerin görmesini engelleyecek şekilde kullanarak yankesicilik yöntemiyle Halit K'nin gömleğinin cebindeki cep telefonunu alıp uzaklaştığını belirledi.
Ekipler, yaptığı araştırmayla görüntüdeki zanlının, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer K. (31) olduğu bilgisine ulaştı.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Güney, Seyhan, Adana, Güncel
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