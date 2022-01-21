Pazarda cinayet davasının sanığı: Böyle olmasını istemezdim - Son Dakika

KONYA'da, semt pazarında borç nedeniyle çıkan ve İsmail Kurul'un (19) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davada 1'i tutuklu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan tutuklu Muhammed Bardakçı (38), duruşmadaki savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.
Olay, geçen yıl 18 Ocak'ta, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda muz satan Şevket Mutlu (27), iddiaya göre, kendisinden daha önce 1000 lira borç alan ve yan tezgahta sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile bu nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul, Ahmet Akın (19) ve Gökhan Nurkoyuncu'yu çağırdı. Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı.BAŞINDAN YARALANINCA BIÇAKLA SALDIRDI?İsmail Kurul ve Ahmet Akın'ın demir sopayla saldırdığı Muhammet Bardakçı, başından yaralandı. Bunun üzerine Bardakçı, tezgahındaki bıçağı alıp, İsmail Kurul, Şevket Mutlu ve kavgayı ayırmaya çalışan Rahmi Özcan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Arbedede Gökhan Nurkoyuncu da Yaşar Bardakçı'yı bıçakla hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kurul, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavilerinin ardından taburcu olan Muhammet Bardakçı, Yaşar Bardakçı ve Hüseyin Bardakçı ile olaya sonradan karıştığı öne sürülen babaları Alişan Bardakçı, karşı gruptan da Ahmet Akın ve Gökhan Nurkoyuncu polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Bardakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DURUŞMA ERTELENDİ Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan görülen davanın duruşmasında; tutuklu Muhammed Bardakçı, tutuksuz Yaşar Bardakçı, Hüseyin Bardakçı, Alişan Bardakçı, Gökhan Nurkoyuncu ve taraf avukatları hazır bulundu. Muhammed Bardakçı, savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.Tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını ve davadan beraat etmek istediklerini söyledi. Öldürülen İsmail Kurul'un babası Muhammet Esad Kurul ve annesi Kezban Kurul da suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Pazarda cinayet davasının sanığı: Böyle olmasını istemezdim - Son Dakika