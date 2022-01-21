Pazarda cinayet davasının sanığı: Böyle olmasını istemezdim - Son Dakika

KONYA'da, semt pazarında borç nedeniyle çıkan ve İsmail Kurul'un (19) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davada 1'i tutuklu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan tutuklu Muhammed Bardakçı (38), duruşmadaki savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

Olay, geçen yıl 18 Ocak'ta, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda muz satan Şevket Mutlu (27), iddiaya göre, kendisinden daha önce 1000 lira borç alan ve yan tezgahta sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile bu nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul, Ahmet Akın (19) ve Gökhan Nurkoyuncu'yu çağırdı. Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı.