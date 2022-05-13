Pazarda civciv satan kişinin 480 bin liralık kredi başvurusunu kabul etmişler - Son Dakika

Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski banka personeli A.E. ile diğer sanıklardan S.K, S.E. ve G.G. katıldı.

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlarından yargılanan sanıkların savunmaları alındı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olmadığı halde bankadan 480 bin lira kredi kullandığı tespit edilen G.G, savunmasında, Lüleburgaz ilçesinde pazarda civciv satarak geçimini sağladığını belirtti.

Banka şubesinin vatandaşlara kredi verdiğini duyduğunu anlatan G.G, evrak işlemlerinin gerçekleştirilmesinden bir süre sonra banka yetkilileri tarafından aranarak kredisinin onaylandığı bilgisi verildiğini kaydetti.

Kullandırılan kredi türünün tarımsal kredi olup olmadığını bilmediğini savunan G.G, şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında bankaya müracaat etmiştim kısa süre sonra telefonla aranarak şubeye çağırıldım. Tarımsal faaliyetim yoktur. Kimseyle de tarla kira sözleşmesi imzalamadım. Krediyle ilgili bütün imzaları banka şubesinde attım. Banka yetkilileri 'Sen sadece imzaları at gerisini biz halledeceğiz' demişlerdi. Krediye teminat olarak bir arazimi göstermiştim. Kullandığım 480 bin lira kredi karşılığında banka hesabına yaklaşık 390 bin lira yatırıldı. Diğer kalan tutarın da kesintilerden oluştuğunu söylediler."

Banka eski çalışanı A.E. da söz konusu dönemde pazarlama ekipleri tarafından esnaf ve iş adamlarının gezilerek kampanyalar hakkında bilgiler verildiğini belirterek, "Esnaf, emlakçı, galericilerden bankaya müşteri göndermelerini istiyorduk." dedi.

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yapıp, mahkeme heyetinden taleplerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Oruç, mütalaasında, sanıkların adli kontrol hükümlerinin ve yurtdışı çıkış yasağının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti bazı sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını, tüm sanıklar yönünden yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Ayrıca önceki duruşmalara da katılmayan 3 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına, kullandırılan kredilerin tahsillerinin yapılıp yapılmadığı ve varsa banka zararının sanıklar yönünden ayrı ayrı banka genel müdürlüğünden istenerek mahkemeye sunulmasına karar verildi.

Duruşma, 9 Eylül 2022'ye ertelendi.

İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Halis İpek tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin finansal sicilleri temiz ancak tarımsal faaliyet ile uğraşmayan ve paraya ihtiyacı olan kişileri bularak, ilgili bankadan tarımsal kredi kullanmaları, tarımsal faaliyeti olmayan kişilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile üzerine kayıtlı tarla bulunmaması halinde tarla kira sözleşmesi belgeleri düzenleyerek kredi kullandırıldığı iddiaları yer alıyor.

Kredi tahsisine esas belgelerin hazırlanmasını sağlayan ve kredi teminatlarının yüksek fiyattan değerlendirilmesi için eksperler ile iletişim kurarak aracılık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin, değişen tutarlarda pay aldıkları, adına kredi çekilen bazı kişilere ise hiç ödeme yapılmadan tüm kredinin şüpheliler arasında pay edildiği öne sürülüyor.

İddianamede yer alan müfettiş inceleme raporlarına göre, usulsüzlük yapılarak kullandırılan kredilerden banka şubesinin 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğratıldığı aktarılıyor.

Ayrıca, adına düzenlenen evraklar ile 500 bin lira kredi çektirilen şüpheli müşteri E.M'nin, ekonomik kazancının bankalardan yüksek meblağlarda kredi çekmesine elverişli olmadığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan (SHÇEK) aylık bin 368 lira yardım aldığının da tespit edildiği iddianamede belirtildi.