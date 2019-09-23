Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu
1 saat önce
Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.
75 yaşındaki Emine B, yakınlarıyla birlikte pazara alışveriş için gitti. Pazarda yürüdüğü sırada önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılarak düştü. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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