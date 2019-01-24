Son Dakika Haberleri: Pazarda Denetimler Sürüyor

Pazarda Denetimler Sürüyor

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her gün şehrin ayrı bir noktasında kurulan semt pazarlarında vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve güvenli bir şekilde yapması için çalışmalarına devam ediyor.

Pazarda Denetimler Sürüyor, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her gün şehrin ayrı bir noktasında kurulan semt pazarlarında vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve güvenli bir şekilde yapması için çalışmalarına devam ediyor.

Pazar esnafının düzeninden terazi - baskül kontrolleri ve fiyat etiketlerine kadar birçok noktada denetim yapan Zabıta ekipleri kurallara uymayan esnaflar hakkında 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği yasal işlem gerçekleştiriyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kuru gıda, sebze, meyve ve süt ürünleri satışının yapıldığı pazar tezgahlarında fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda satıcıları bilgilendiren zabıta ekipleri ayrıca pazar giriş ve çıkışlarında kurdukları teraziler ile vatandaşların aldıkları ürünleri özgürce ücretsiz olarak tartmalarını sağlıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı 2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:06:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarda Denetimler Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]