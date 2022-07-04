Pazarda Ekrem İmamoğlu'na Seslenen Vatandaş: "25 Lira Param Vardı, Onu da Kızımdan Aldım"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'deki kavşak açılışı sonrası Çekmeköy'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyareti sırasında İmamoğlu'na seslenen bir vatandaş, elindeki poşeti ve cebindeki bozuk paraları göstererek, "Bugün benim pazar alışım budur. Cebimi açayım mı? Dört senedir, şu pandemiye girdiğim günden beri bir kimse kapımı çalmadı. Eğer oy için kapımı çalarsalar gelmesin. 25 lira param vardı, onu da kızımdan aldım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de yaptığı kavşak açılışının ardından Çekmeköy'e geçerek Rahmi Demir Kent Ormanı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, daha sonra Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti, semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

İmamoğlu'nun Çekmeköy'de ziyaret ettiği bir kafenin işletmecisi, "Zamlar hem üründen geliyor hem işçilikten geliyor hem enerjiden geliyor. Satışlarımız düşük. 100 liralık benzin almaya giderdik eskiden. Benzin artardı ama biz 100 liralık alırdık. Bizde de öyle, ciro hep aynı ama kazanç sürekli düşüyor" dedi.

İMAMOĞLU: ALLAH DAYANMA GÜCÜ VERSİN

Ekrem İmamoğlu da esnafa, "Allah dayanma gücü versin. Bu tür mekanlarım da oldu, 9-10 civarında. Krizlerin ilk sarstığı yerler olur, bu tür yerler. Ama bunu hak etmiyoruz. Hem bu millet hak etmiyor hem sizin gibi girişimciler, esnaf hak etmiyor. Çözülecek. Kabiliyeti, kapasitesi, aklı, kazanma gücü yerinde bir toplumuz. Ama bazen aksaklıklar yaşıyoruz. Zor bir dönem ama atlatacağız" diye karşılık verdi.

Esnaf ise "Umutsuz değiliz ama bu zor döneme gerçekten acı çekerek katlanıyoruz. İşten çıkaramayız, hepsi evladımız. Hakkımızda hayırlısı" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN İNSAN BU EV KİRASINI NASIL ÖDEYEBİLİR"

Bir kadın kuaförüne de uğrayan İmamoğlu, esnafla sohbet etti. Artan maliyetlerden şikayet eden esnaf, "İki sene önce elektrik bin lira geliyordu. Şimdi 5-6 bin lira geliyor. İki ay bekleyince 10 bin lira geliyor. İnanılmaz yüksek rakamlar. Bu sene düğünüm var. Ev kiraları 5-6 binden aşağı değil. Asgari ücretle geçinen insan bu ev kirasını nasıl ödeyebilir? Sesimizi muhalefetin duyurmasını istiyoruz. Tek bir parti ile sorun çözülemiyor, birlik olunsun. Birlikten kuvvet doğar. Biz, elimizden gelen desteği göstereceğiz" dedi.

İMAMOĞLU: BÜTÜN KRİZLER BİR YANA, ŞİMDİ YAŞADIĞIMIZ BİR YANA

İmamoğlu da "Bütün etkenler, çarpanlar böyle. Bunun genel anlamda çözümü, ekonomik sorunun çözülmesi. Bir belediye bunu düzeltemiyor elbette. Destekliyor, yardımcı olmaya gayret ediyor ama bir yere kadar. Genel ekonomik sistemin düzelmesi lazım. Senle benim farkım yok. Sen de bir vatandaşsın, ben de. Tamam, bugün yöneticiyim ama yarın değilim. Vatandaşım yani. İnan ki dertlerinizi hissediyorum ve dertleniyorum. Çünkü benim de yatırımlarım, işletmelerim oldu, ticaret yaptım, krizler gördüm. Ama krizlerin hepsi bir yana, şimdi yaşadığımız bir yana. Burada kabiliyet eksikliği çok yüksek" diye konuştu.

"25 LİRA PARAM VARDI, ONU DA KIZIMDAN ALDIM"

İBB Başkanı, daha sonra semt pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, elindeki poşetleri göstererek, "Bugün benim pazar alışım budur. Cebimi açayım mı? Dört senedir, şu pandemiye girdiğim günden beri bir kimse kapımı çalmadı. Eğer oy için kapımı çalarsalar gelmesin" dedi. Vatandaş, "25 lira param vardı, onu da kızımdan aldım" diyerek cebinde kalan bozuk paraları gösterdi.

"DERDE DÜŞTÜK, BOĞULUYORUZ, KURTAR"

Yaşlı bir vatandaş da Ekrem İmamoğlu'na, "Derde düştük, boğuluyoruz, kurtar, kurtar. Kurbanlar adadım" diye seslendi.