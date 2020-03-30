Pazarda elle seçmeye virüs engeli - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde kurulan pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürün satışı yaptırılmazken, elle seçme de yasaklandı. Burhaniye Belediyesi, pazarcı esnafına elle ürün seçmenin yasak olduğunu dair yazılar dağıttı.



Pazartesi, cuma ve cumartesi pazarlarında koronavirüs sebebiyle elle ürün seçmenin önüne geçilirken, belediye de esnafa yardımcı oldu. Zabıtalar, pazar girişlerinde esnaflara elle ürün seçmenin yasak olduğunu dair yazılar dağıttı. Yazıları tezgahın önüne asan esnaflar zabıtaya teşekkür etti. Yıllardan beri pazarcılık yaptığını anlatan Rasim Zımba, "Vatandaşlar bugüne kadar sebze ve meyveyi hep elle seçmeye alışkın olduğu için anlatmak zor oluyordu. Belediyenin dağıttığı bu yazılar çok iyi oldu Tezgahın önüne astığımız bu yazı işimizi kolaylaştırdı" dedi. - BALIKESİR