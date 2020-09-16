Pazarda esnaf kavgası kamerada - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, pazarda bir grup esnaf, tezgah açma meselesi yüzünden yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde zabıta ekiplerinin, koronavirüs önlemleri kapsamında tezgahlar arasındaki mesafe için kontrol yaptığı sırada esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, zabıta ve diğer esnafın araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.