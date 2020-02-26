Pazarda fidan satış yerleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarda fidan satış yerleri denetlendi - Son Dakika

Pazarda fidan satış yerleri denetlendi

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazarda fidan satışı yapılan yerler denetlendi.

Pazarda fidan satış yerleri denetlendi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazarda fidan satışı yapılan yerler denetlendi.


İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki sebze pazarı yanında fidan satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, denetimlerde mevzuata aykırı fidan satışı yapan şahısları uyarırken, müdürlük personelince fidan alırken dikkat edilecek konular hakkında vatandaşlara bilgi verildi.


Fidan alırken seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmesine, kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış fidanların alınmamasına dikkat çeken yetkililer, fide, fidan ve üretim materyalinin üreticisi veya tohumluk bayi dışındaki kişilerce pazarlanması ve sertifikasız, etiketsiz ve bitki pasaportsuz fide, fidan üretim materyali satışına izin verilmediğine işaret etti.

Yapılan denetimlerde satışı yapılan fide, fidan, üretim materyalinin sertifika, etiket ve bitki pasaportu olsa dahi iç karantinaya tabi hastalık ve zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilenlerin imha edildiği belirtildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı
Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarda fidan satış yerleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]