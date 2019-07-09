Son Dakika Haberleri: Pazarda fıskiyeli serinlik
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Pazarda fıskiyeli serinlik

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde pazar yerine kurulan fıskiye sistemi hem esnafları, hem de vatandaşları serinteliyor.

Pazarda fıskiyeli serinlik, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde pazar yerine kurulan fıskiye sistemi hem esnafları, hem de vatandaşları serinteliyor. Pazar yerinde çalıştırılan 46 fıskiye vatandaşları serinletirken, sebze ve meyvenin ömrünü de uzatıyor.

Havran da Sebze ve Meyveciler Odası Başkanlığının hazırladığı projeye Belediye Başkanı Emin Ersoy destek verince, sebze pazarında serinletme sistemi kuruldu. Esnaflar ve pazara gelen vatandaşlar serinlik yaşarken, sebze ve meyvelerin de tazeliklerini koruduğu açıklandı. Uygulamadan hem esnaflar hem de vatandaşlar çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür eden esnaflardan İsmail Çelikkol, "Fıskiyelerimiz geçen yıl takıldı. Vatandaşlarımız yazın çok terliyordu. Sistem çalıştı, mallarımız çürümüyor artık. Her şey düzeldi. Başkana teşekkür ediyoruz" dedi.

Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer, "Geçen yıl ağustos ayında kurduğumuz bu serinletme sistemi ile hem halkımız hem esnaflarımız rahatladı. Sıcak yaz günlerinde sebze ve meyvenin tüketiciye sağlıklı ulaşması da sağlanmış oldu. Bu sistemi kurarken, Türkiye'de diğer oda başkanları ve belediye başkanları ile istişare ettik. Neler yapabiliriz diye görüş aldık. Böyle bir sistem üzerinde karar kıldık. Belediyemiz bütün masraflarını üstlenip bunu esnafa ve halkımıza kazandırdı. Bunu yaparken 55 metre sondaj kullandık. 46 tane fan sistemi kurduk. Su buharını 120 barla sisteme basıyoruz. Su buharı, pervanelerin de yardımı ile yerdeki sıcak havayı yukarı kaldırıyor. Böylelikle aşağıda serinlik sağlanıyor. Halk memnun, esnaf da memnun" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
Emin Ersoy, Balıkesir, Havran, Güncel
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