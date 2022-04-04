Pazarda fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
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Pazarda fiyatlar cep yakıyor

04.04.2022 10:53
Pazarda fiyatlar cep yakıyor

Erzincan'da ki halk pazarlarında sebze fiyatları cep yakıyor.

Erzincan'da ki halk pazarlarında sebze fiyatları cep yakıyor.

Kentte pazartesi günleri Buğday Meydanına kurulan halk pazarında vatandaşlar özellikle sebze fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakındı. Pazarda 30 TL'ye satılan biber ve patlıcan vatandaşların cebini yaktı. Ramazan ayına girmeden önce biraz yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı bu günlerde müşterinin azaldığını ve sebze hallerinde ürün bulunmadığından pahalılığın düşmediğini vurgulayarak zaman zaman vatandaşlardan da tepki aldıklarını söyledi.

Kurulan pazarda özellikle patlıcan ve biberin kilosu dikkat çekti. Kilosu 30 TL olan patlıcan ve biberi 25 TL ile domates, 20 TL ile kabak takip etti.

50 yıllık pazarcı Necmi Okumuş geçen senelerde ki Ramazan ile arada çok fark olduğunu vurgulayarak, "İlk defa bu kadar sakin bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Kimse gelmiyor, gelemiyor. Sebze halinde mal yok. Fiyatların pahalılığı buradan geliyor. Toptan alacağımız ürün yok. Tezgaha gelen vatandaş 2 poşet malzeme alıyor 40 lira 50 lira verip gidiyor. Başka bir şey daha ihtiyacı olsa da alamıyor. Domatesi 22 liraya halden alıyoruz, burada 25'e satıyoruz. Ama çok olsa domates daha ucuz alıp daha ucuz satarız. Ramazan'a girmeden bir gün önce çok iyiydi satışlar. Yoğunluk bayağı vardı, hatta yetiştiremedik. Ama daha sonra pek gelen olmadı. 50 yıllık esnafım ben ama böyle sakin sönük geçen Ramazan daha önce olmadı. Yine de Allah'a şükürler olsun çalışıyoruz" diye konuştu.

Halk pazarında diğer sebze fiyatlarında ise, marul tane 15 TL, yeşil soğan 15 TL, brokoli 10 TL, karalahana, lahana, havuç, pırasa, turp, 7,5 TL olarak satışa sunuldu.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

Pazarda fiyatlar cep yakıyor
Pazarda fiyatlar cep yakıyor

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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