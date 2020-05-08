Pazarda fiyatlar pahalı, işler durgun

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü salgını nedeniyle bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar halk pazarına ilgi göstermedi. İşleri durgun geçen esnaf sohbet ederek vakit geçirdi.



İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar'da esnaf işlerden vatandaş fiyatlardan memnun olmadı. Pazarın önceki haftalara göre nispeten boş olduğu görüldü. Pazarda fiyatların normal olduğunu savunan esnaf işlerin durgunluğunu vatandaşın alım gücüne bağladı. Büyük çoğunluk ise sebze meyve fiyatlarının mevsimin biraz üzerinde olduğunu kabul etti. Esnaflara göre fiyatlar sezon sonu olması ve sebze meyve haline gelene kadar yaşanan elde olmayan sebepler yüzünden arttı. Bu haftadan itibaren fiyatlarda dalgalanma olabileceğini söyleyen esnaf bir bir buçuk ay sonra tarlalardan yeni ürünler alınması ile fiyatların düzeleceğini belirtti. Vatandaşlar da her şeyin fiyatının arttığını söyleyerek ürünlerin pahalı olmasından yakındı. Korona virüsünden önce fiyatların iyi olduğunu şimdi ise el yaktığını dile getirdiler.



Pazarda marul 2.5 TL, salatalık 5 TL, fasulye 5 TL, domates 5 TL, biber 3.5 TL, dolmalık biber 5 TL, fuji elma 5 TL, patlıcan 5 TL, erik 10 TL, portakal 6 TL, kırmızı biber 12 TL, patates 3.5 TL, sarımsak 5 TL, limon 7 TL, muz 15 TL ve çilek 10 TL. - SAMSUN