Pazarda fiyatlar uygun; ancak kuraklık üreticiyi tedirgin ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde her hafta kurulan pazarda fiyatlar, sıcak seyreden havalar sebebiye uygun ancak, üretici yağışların olmamasından dolayı tedirgin. Yağışların sulamadığı topraklarını kendileri sulayan çiftçiler aynı zamanda ektikleri buğday ve arpanın kuraklıktan dolayı kötü etkilenmesinden korkuyor.

Kasım ayı içerisinde olunmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor ve beklenen oranda yağış da gelmedi. Bu da pazardaki fiyatlara olumlu olarak yansıdı. Sıcak seyreden havalar tarlada mahsulün bitmemesine, sürekli üretimin devam etmesine sebep oldu. Bu sebeple de pazar yerinde neredeyse her üründe fiyatlar düşük. Etiketlere yansıyan fiyatlar tüketiciyi mutlu ediyor. Karnabahar, lahana ve birçok üründe yaşanan bolluk, tüketicinin yüzünü güldürdü. Ancak üretici öyle düşünmüyor.

Kuraklık nedeniyle ekinlerinin tehlikede olduğunu belirten çiftçi, havalar sıcak ve kurak gitmeye devam ederse ileride büyük sıkıntılar yaşayacaklarını dile getirdi.

"Karnabahar yağmuru sever kışı sever, soğuk olsa daha iyi olur. Beyaz olur sağlıklı olur, şimdi sararıyor. Kış bekleniyor. Yağmur olması lazım ekinlerimiz tehlikede, en az bir aydan bu yana yağmur yok, ektiğimiz buğday çıktı, ölmekteler ve yarı yarıya çıktılar topraktan, tarlalarımız yarı yarıya boş." diyen bir çiftçi, artan maliyetler ve ellerindeki ürünlerin hak ettiği fiyatı bulamamasından yakındı.

Yağış olmamasından dolayı toprağı sulamak zorunda kaldıklarını belirten bir başka çiftçi de "Yağış olmadığından dolayı sebzeyi devamlı sulamak zorunda kalıyoruz. Sulamak için de mazot yakıyoruz. Mazot da pahalı. Düşük giden fiyatlar vatandaşı memnun ediyor ama bizi de mağdur ediyor. Elimizdeki sebzeler bitmiyor. Sürekli ucuz fiyattan satıyoruz. Ürünün hak ettiği değer bu değil." diyerek gelir ve gider dengesini kuramadıklarını dile getirdi.

Çiftçi en kısa sürede yağışı ve havaların mevsim normallerine gelmesini bekliyor.

(İHA)