Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı - Son Dakika

Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı

29.12.2020 17:41
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde salı günleri kurulan pazar yerinin yakınında, kamyonetin üzerine yüklenen mermer mezarları görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Mezarların pazar yerinde olmasına önce anlam veremeyen çevredekiler, üzerinde 'Hazır mezar 650 TL' ifadesinin yer aldığı afişi görünce durumu anladı. Bir mermer firmasının tanıtım yapmak amacıyla kamyonet üzerine yüklediği mezarları pazar yerine getirdiği anlaşıldı. Çevredekilerden bazıları durumu şaşkınlıkla, bazıları ise gülümseyerek karşıladı.

'ŞİMDİDEN YAPTIR KOY'Pazar yerine gelirken kamyonet üzerindeki mezarları gören Mehmet Kısa, "Ben şimdiden yaptırayım bu taşı. Mecbur yaptırmak zorundayız. Öldüğünde başkası yaptırmasın, şimdiden yaptır koy. Hepimiz bir gün öleceğiz. Yeri de hazır, ben ölünce defnederler" dedi.'PAZAR YERİNDE OLMASI İLGİNÇ BULUNUYOR'

Firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Biz halkın ihtiyacını gidermek amacıyla ülkemizde artık bir kültür haline gelmiş olan kabir kaldırma işini yapmak için pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Uygun fiyatlı, köylümüzün ihtiyacını karşılamak için bu işi yapmaktayız. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor. Ancak akla gelen bir şey olduğu için normal karşılanıyor. Genelde sipariş vermek için değil, dikkat çektiği için geliyorlar. İhtiyacı olanın da ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.


Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı

Ali Serter, Kamyonet, Mezar, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı - Son Dakika


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