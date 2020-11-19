Pazarda HES kodu denetimi yapıldı - Son Dakika

Pazarda HES kodu denetimi yapıldı

19.11.2020 15:09
Pazarda HES kodu denetimi yapıldı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik HES kodu denetimlerini sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik HES kodu denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından perşembe pazarında, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının durumu kontrol ediliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde riskli durumda olan pazar esnafının tezgah açmasına müsaade edilmiyor. Ayrıca ekipler; maske, mesafe ve temizlik ile ilgili denetimlerini de titizlikle sürdürüyor.

HES Kodu uygulamasının hem pazarcı esnaflar hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar için önemli olduğuna dikkat çeken Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Karabük genelinde vaka sayılarının artması sebebiyle biz de belediye olarak tüm birimlerimizle titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğunluğun fazla olduğu ve bulaş hızının yüksek olabileceği pazarlarda, ekiplerimiz denetimleri artırdı, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bu uygulama, pazarcı esnafımız vatandaşlarla yoğun bir temas içerisinde oldukları için risk taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyor" dedi. - KARABÜK

Pazarda HES kodu denetimi yapıldı
Pazarda HES kodu denetimi yapıldı
Pazarda HES kodu denetimi yapıldı

Koronavirüs, Safranbolu, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarda HES kodu denetimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim
Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı         
15:25
Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım         
15:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti         
14:26
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti         
14:02
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı         
13:50
2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu         
13:21
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu         
11:33
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek         
10:45
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 15:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarda HES kodu denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei