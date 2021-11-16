Üye Girişi
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar - Son Dakika

Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar

16.11.2021 09:24

Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar Bursa'da semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın esnaf tarafından yakalandı.

Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar

BURSA - Bursa'da semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın esnaf tarafından yakalandı. Kadınlar kendisini yakalayan pazarcıyı darp etmek isterken, o anlar kameraya yansıdı.

Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yapan iki kadın Pazar esnafı tarafından kıskıvrak yakalandı. İlçelerde kurulan pazarları fırsat bilen hırsızlar, esnafı ve vatandaşların korkusu halini aldı. Dün Gürsu semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın hırsız, kendilerini yakalayan pazarcıyı darp etmek istedi. Diğer esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen hırsızlar, pazarda alışveriş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi. Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar

Polis, Gürsu, Esnaf, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı 09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız 09:26 Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon 09:19 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak 00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı

Son Dakika Haberleri
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
09:26 Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
09:18 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
09:00 Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz
08:55 Bir grup genç, mendil satan engelli çocuğa saldırdı
08:44 AKP'li isimden "CHP'yi kapatamazsınız" çıkışı
08:39 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi
İngiltere gol oldu yağdı! 10-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere gol oldu yağdı! 10-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldılar         
09:33
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak         
09:22
Son dakika! Altın ne kadar? Son dakika! Altın ne kadar?         
09:19
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı         
07:46
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 09:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement