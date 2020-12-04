Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği - Son Dakika

Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği

04.12.2020 16:28
Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği, System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla Dünyayı İyilik Değiştirecek Projesini hayata geçirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla Dünyayı İyilik Değiştirecek Projesini hayata geçirdi. Kayapınar Belediyesi, proje kapsamında semt pazarlarında ücretsiz sebze meyve standı kurdu.

Hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri ile ilçe halkının takdirini kazanan Kayapınar Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sunmak amacıyla Dünyayı İyilik Değiştirecek Projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Kayapınar ilçesindeki semt pazarlarında kurulan stantta, maddi durumu iyi olan vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve ücretsiz verilmesi için aracılık yapacak. Projeye destek amacıyla ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek, stant için belediyedeki birim müdürleriyle alış veriş yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, salgın süreci bitene kadar ihtiyaç sahipleri için pazar yerinde stant kurmaya devam edeceklerini söyledi. İhtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Kaymakam Koç, "Dünyayı iyilik değiştirecek şiarıyla hareket eden bir inanca sahip bireyler olarak, ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak istiyoruz. Yine 'sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' hadisiyle böyle bir hayır ve iyilik projesine imza attık. Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı etkilenen ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak amacıyla semt pazarlarımızın hemen girişinde ücretsiz sebze meyve standı kurduk. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın semt pazarında alışveriş yaparken, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek vermeleri için bu standa bırakacakları sebze meyveleri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu projemizin ana teması, dayanışma kültürünü sağlamak ve vatandaşlarımızı iyilik ve hayır kervanına ortak etmektir. Ayrıca, ürünleri semt pazarlarında temin ederek, pazarcı esnafımızı da bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Son olarak vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Kaymakam Koç, semt pazarından ayrıldı. - DİYARBAKIR

Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği
Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği
Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği
Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Diyarbakır, Kayapınar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız, divanın altından çıktı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu
Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor         
16:00
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı         
14:38
Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi         
12:06
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 16:33:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei