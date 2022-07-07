Pazarda kadının cüzdanını çalan şahısları böyle yakaladı - Son Dakika
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Pazarda kadının cüzdanını çalan şahısları böyle yakaladı

07.07.2022 09:29
Pazarda kadının cüzdanını çalan şahısları böyle yakaladı

Esenyurt'ta bulunan bir pazarda şüphe üzerine 2 kadını takip eden pazarcı, hırsızları suçüstü yakaladı.

Esenyurt'ta bulunan bir pazarda şüphe üzerine 2 kadını takip eden pazarcı, hırsızları suçüstü yakaladı. Mağdur kadının cüzdanını boşaltırken yakalanan şahıslar, cüzdanı verdikten sonra ise kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar pazarcının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadının pazarda alışveriş yaptığı sırada çantasından cüzdanının alındığı gören pazarcı, şüphelendiği kadınları takip etti. Olaydan emin olamayan pazar esnafı, bir süre kadınları izledi. Araç arkasına geçen kadınlar cüzdanı tam boşalttıkları esnada kamera kaydına alan pazarcı, hırsızları suçüstü yakaladı. Şok olan kadınlar bir anda dondu kaldı.

Kadınlardan cüzdanı isteyen pazarcı, cüzdanı aldıktan sonra "Neden hırsızlık yapıyorsunuz?" diye sordu. Durumu kabul etmeyen kadınlar bir anda kaçmaya başladı. Bir süre sonra tekrar pazara giren şüpheliler, pazarcıların fark edip kovması sonucu pazar alanını terk ettiler. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarda kadının cüzdanını çalan şahısları böyle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarda kadının cüzdanını çalan şahısları böyle yakaladı - Son Dakika
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