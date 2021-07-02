Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda meydana gelen olayda; pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü.

ZABITALAR DÜZENEĞİ GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların özel görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

"PAZARIN İÇİNDE GÖRÜNTÜ ALIYOR"

Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi: "Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım."

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

İFADESİ ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum" dedi. Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.