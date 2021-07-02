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Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek - Son Dakika

Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek

02.07.2021 17:08

Antalya'da poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği ileri sürülen kişi, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekiplerince yakalandı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ifadesi alınan şüpheli, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için yaptım" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa ilçesinde halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda meydana gelen olayda; pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü.

ZABITALAR DÜZENEĞİ GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların özel görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

"PAZARIN İÇİNDE GÖRÜNTÜ ALIYOR"

Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi: "Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım."

Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

İFADESİ ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum" dedi. Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek

Semt Pazarı, Muratpaşa, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Hakim:Yaz kızım adam doğru söylemiş mobilya ustası denetimi serbestlik yaşasın adalet yasasin demokrasi yasasin insan hakları emeği geçen tüm hukukcularimiza sonsuz saygılar Cevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
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