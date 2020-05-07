Pazarda kaybolan zihinsel engelli adam 20 saat sonra bulundu - Son Dakika

Pazarda kaybolan zihinsel engelli adam 20 saat sonra bulundu

Bursa'da dün öğleden sonra gittiği pazarda kaybolan zihinsel engelli İlyas Korkmaz, eve dönüş yolunda yürürken bulundu.

Bursa'da dün öğleden sonra gittiği pazarda kaybolan zihinsel engelli İlyas Korkmaz, eve dönüş yolunda yürürken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Korkmaz dün ablası ve eniştesiyle birlikte Osmangazi ilçesinde kurulan Reyhan Pazarına alışverişe gitti. Korkmaz, ablası tezgahlara bakarken, eniştesi de bankamatikten para çekmeye gittiği sırada kayboldu. Elinde karpuz poşeti taşıyan Korkmaz'ı çevrede arayan yakınları, bulamayınca polis ekiplerine haber verdi.

İlk defa kaybolan Korkmaz'dan sevindirici haber 20 saat sonra geldi. Korkmaz, İzmir Yolu Görükle istikametinde yol üstünde yürürken bulundu. Ailesine teslim edilen Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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