Son Dakika Haberleri: Pazarda Kışlık Sebze ve Meyveler İlgi Görüyor

Pazarda Kışlık Sebze ve Meyveler İlgi Görüyor

30 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, semt pazarlarında mevsimlik kış sebze ve meyveler yoğun ilgi görüyor.

Pazarda Kışlık Sebze ve Meyveler İlgi Görüyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, semt pazarlarında mevsimlik kış sebze ve meyveler yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonları semt pazarlarından alışveriş yaptığını belirten Bahçe Ziraatı Teknikeri Recai Aydın, mevsimlik sebze ve meyve tüketiminin önemine değinerek, kış mevsiminin yaşandığı Ocak ayında havaların soğuması ile birlikte bu mevsim de vatandaşların mevsimlik sebze ve meyve tüketmelerini önerdi.

Pazar piyasasının kışlık sebze ve meyveye döndüğünü belirten Aydın, "Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar mevsimlik meyve ve sebze tüketilmelidir. Ocak ayına girdiğimiz bu günlerde havalarında soğumasıyla daha çok toprağın altında büyüyen pancar, turp, havuç, kereviz gibi sebzeler yetişir. Ama toprağın üstünde yetişen marul, maydanoz, roka, kereviz, ıspanak, pırasa, karnabahar ve lahana türleri de soğuk hava koşullarına dayanıklı sebzelerdir. Mevsimlik kış sebze türleri tüketildiği kadar kış meyve çeşitlerinden, mandalina, portakal, limon, kestane ve yer elması da tüketilmesi sağlık açısından önemlidir" diye konuştu.

Çiftçi Ali Yanık ise, mevsimine göre yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar tezgahların da halka sunduklarını ifade etti. Mevsimlik ürün tüketmekle üretici çiftçiye de ekonomik yönde katkı sağlanacağı gibi tüketicinin de satın alacağı ürünü tarladan geldiği gibi taze kullana fırsatı yakalamış olacağına işaret eden Yanık, kışlık sebzelerden ıspanak kilo gramı 3 TL, karnabahar tane 4 TL ve maydanozun bağı da 1 TL den satılırken mandalina kilogramı 2 TL ve kestane ise kilogramı 18 TL den alıcı bulduğunu belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Didim, Aydın, Ekonomi
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