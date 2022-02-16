Pazarda korkutan yangın - Son Dakika

Balıkesir'de çarşamba günü kurulan semt pazarında aniden çıkan yangın, pazara alışverişe gelen vatandaşları korkuttu.

Balıkesir'de şehrin merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde çıkan yangın kısa süreli panik yaşattırdı, alışverişe gelen vatandaşlar pazar yerinin çatısını yanarken korku dolu gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BALIKESİR