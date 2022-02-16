Üye Girişi
Pazarda korkutan yangın - Son Dakika

Pazarda korkutan yangın

16.02.2022 16:03
Pazarda korkutan yangın

Balıkesir'de çarşamba günü kurulan semt pazarında aniden çıkan yangın, pazara alışverişe gelen vatandaşları korkuttu.

Balıkesir'de çarşamba günü kurulan semt pazarında aniden çıkan yangın, pazara alışverişe gelen vatandaşları korkuttu.

Balıkesir'de şehrin merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde çıkan yangın kısa süreli panik yaşattırdı, alışverişe gelen vatandaşlar pazar yerinin çatısını yanarken korku dolu gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BALIKESİR

Pazarda korkutan yangın
Pazarda korkutan yangın
Pazarda korkutan yangın
Pazarda korkutan yangın
Pazarda korkutan yangın
Pazarda korkutan yangın

YORUMLAR
500

Balıkesir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazarda korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:10:54. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarda korkutan yangın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement