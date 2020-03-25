Pazarda Korona sessizliği - Son Dakika

Aydın'da tarihi asırlara dayanan Salı Pazarı son yılların en sessiz ve sakin gününü yaşadı. Pazarda satıcılar tezgah açmasına rağmen, Korona virüsü nedeniyle insanlar evden çıkmayınca iğne atsan yere düşmez görüntülerin yaşandığı Salı Pazarı'nda bu hafta sabahtan akşama kadar açık kalan tezgahlara kimse uğramadı.



Aydın'da Efeler ilçe merkezinde Zafer, Veysipaşa, Ramazanpaşa ve Mesudiye Köprülü-Mesudiye mahallelerine kadar yayılan Cumhuriyet ile yaşıt Salı Pazarı'na da Korona virüsü sessizliği sardı. Sabah saatlerinden itibaren tezgah açıp müşterilerini beklemeye başlayan pazarcılar, kimse pazara çıkmayınca akşam saatlerinde havanın kararmasını beklemeden pazarı topladı.



Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda herkesin evde kalmasının aslında sevindirici olduğunu belirten pazarcılardan Emre Şenkal, 40 yıldır Salı Pazarı'nda tezgah açtığını ilk defa böylesi bir sakinliğe şahit olduğunu söyledi.



Dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de görülen virüsün daha fazla yayılmaması için insanların evde kalmasının sevindirici olduğunu belirten pazarcılar, "Adımız her ne kadar pazarcı da olsa bizler de halkın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tezgah açıyoruz. Vatandaşlarımız önceden tedbir almış ki bu hafta pazara çıkma ihtiyacı duymadılar. Sakin bir gün geçirdik. İnşallah bir an önce virüsün etkisi biter ve hayat normale döner" diye konuştular. - AYDIN