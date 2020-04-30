Pazarda koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Pazarda koronavirüs tedbiri
6 saat önce
Pazarda koronavirüs tedbiriKARAMAN'da etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alışverişe gelenler tek tek ateşleri ölçülüp, pazar alanına alınıyor.
Pazarda koronavirüs tedbiri
KARAMAN'da etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alışverişe gelenler tek tek ateşleri ölçülüp, pazar alanına alınıyor. Kalabalık oluşmaması için alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor. Kentte koronovirüs nedeniyle semt pazarlarında alınan tedbirler en üst düzeye çıkartıldı. Ali Şahane Mahallesi'ndeki semt pazarının sokaklara bağlanan etrafı bariyerlerle çevrildi ve tek giriş noktası oluşturuldu. Giriş noktasında da görevliler, alışverişe gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskelerini kontrol edip pazar alanı içine alıyor. Pazar içinde da alışveriş yapanlar sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Aynı şekilde pazarcılarında, maske ve eldivensiz satış yapmalarına izin verilmiyor. Kalabalık oluşmaması için alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor. Pazar alanına girmek için bekleyenlerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:48 Kaynak: DHA
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