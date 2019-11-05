Son Dakika Haberleri: Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk
Son Dakika Spor Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk

Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk

8 saat önce

ANTALYA'da bir yıl önce başladığı halterde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Seher Nur Polat (16), antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor.

Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk, System.String[]
ANTALYA'da bir yıl önce başladığı halterde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Seher Nur Polat (16), antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor.

İstanbul'da küçük yaşta sokak aralarında oynayarak başladığı futbolda Beşiktaş başta olmak üzere bazı takımların alt yaş gruplarında 3 yıl lisanslı top koşturan Seher Nur Polat, ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra haltere başladı. Haltere ilgisinden branş değiştiren Seher, bir yıldır antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda antrenman yapıyor. Seher, mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda podyuma hazırlanıyor.

Lise eğitimine açık öğretimden devam eden Seher Nur Polat, şampiyonalarda madalya kazanarak ailesini gururlandırmayı hedefliyor. Haftanın 5 günü antrenman yapan, hafta sonu da babasının kurduğu pazar tezgahında marul, soğan, tere, roka, dereotu satarak ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalışan Seher, pazardaki müşterilerin de ilgi odağı oldu.

"HEDEFİM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU"

Küçük yaşlarda sokakta erkek arkadaşlarıyla oynayarak başladığı futbolda daha sonra takımların altyapılarında forma giydiğini anlatan Seher Nur Polat, Beşiktaş'ta da bir dönem oynadığını dile getirdi. Ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra haltere ilgi duymaya başladığını anlatan Seher, "Antalya'da kadın halter takımı olduğunu öğrendim. Bir yıldır antrenman yapıyorum. Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. İlk defa podyuma çıkacağım şampiyonada, yıldızlarda madalya kazanmak istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanmak. Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Hafta sonu da babama pazarda yardım ediyorum. Tezgahı hazırlayıp, sebze satıyoruz. İlerleyen yıllarda hayalim olimpiyata katılmak" diye konuştu.

Kızının sporda başarısı için elinden gelen desteği sağlayacağını belirten Adem Polat ise Seher'in ilerleyen yıllarda başarılı olacağına inandığını söyledi.


- Hayali
Beşiktaş, Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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