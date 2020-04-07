Pazarda maske dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü - Son Dakika

Zabıta ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarı girişine oluşturduğu kontrol noktasında alışverişe gelen vatandaşın ateşini ölçtü, el dezenfektanı sundu ve ücretsiz maske dağıttı.

Diyarbakır 'da semt pazarı girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

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