Pazarda maske denetimi - Son Dakika

Pazarda maske denetimi

Hatay'da yeni tip korona virüse karşı semt pazarında Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu öncülüğünde denetim yapıldı.

Hatay'da yeni tip korona virüse karşı semt pazarında Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu öncülüğünde denetim yapıldı. Kırıkhan Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtılıp, ateşleri ölçüldü.

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Semt pazarına maskesiz girmeme kararı alınmasının ardından Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, öncülüğünde semt pazarlarındaki vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı. Alışverişe gelen vatandaşların semt pazarı girişinde zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Denetim sırasında Kaymakam Karamehmetoğlu'na, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay İl Ticaret Müdürü Halit İmrek eşlik ettiler.


Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, ekiplerle beraber korona virüs kapsamında denetlemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ve valimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda denetlemeler yaptık. Maske kuralına yüzde 99 uyulduğunu gördük. Bugün ilçemizde güzel bir çalışma var. Kırıkhanımızda lokantalarda, kafelerde, düğün salonlarında, minibüslerde ve taksilerde denetim var. Bu denetleme kapsamında korona virüse karşı dikkat edilip edilmediği gözden geçiriliyor. Vatandaşlarımıza bu konuda gereken tüm kurallar anlatılıyor ve cezai tutanaklarımız tutuluyor. Amacımız Kırıkhan'da özellikle kendi ilçemizde bu hastalığın yayılmasını önlemek büyük oranda da önlediğimiz düşünüyoruz çok güzel bir koordinasyonumuz var. Belediye, ilçe jandarma, emniyet, sağlık teşkilatımız ve bütün esnaf odalarımızın görüş ve gayreti ile güzel bir çalışmamız var. Siyasi partilerimiz bu çalışmamıza çok güzel destek veriyorlar" dedi.


Kırıkhan belediyesinin de devamlı maske ürettiğini kaydeden kaymakam Karamehmetoğlu, "Çok şükür ilçemizde maske sıkıntımız yok. İhtiyaç olan her düğüne, her camimize, her pazar yerine ve her toplu bulunulacak yerlere maske ihtiyacı belediyemiz tarafından hemen temin ediliyor. Devletimizin gönderdiği maskelerimizde var. Vatandaşımız büyük oranda intiba ediyor kurallara uyuyor" diye konuştu. - HATAY

Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarda maske denetimi - Son Dakika
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