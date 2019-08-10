Son Dakika Haberleri: Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
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Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

13 dakika önce

Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı, System.String[]
Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kent merkezine götürüldü.

Yaşanan anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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