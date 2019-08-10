Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
13 dakika önce
Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Şanlıurfa'da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kent merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA
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