Son Dakika Haberleri: Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
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Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

1 saat önce

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattıŞANLIURFA - Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Şanlıurfa'da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesilmek üzere kent merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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